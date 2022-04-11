Первые фото и сбор средств для Украины: как прошла свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Первые фото и сбор средств для Украины: как прошла свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

В субботу, 9 апреля, состоялась свадьба Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма.

Пара выбрала для церемонии особый день, в этот день в Британии вспоминали о принце Филиппе, супруге королевы Елизаветы II, который скончался год назад. Торжество Николы и Бруклина прошло грандиозно, но фотографий в соцсетях практически не найти. Гостей просили не снимать действо на мобильные телефоны, поскольку снимки обещали показать в журнале Vogue.

Мама жениха – Виктория Бекхэм поделилась первым кадром молодоженов у себя в Instagram. На снимке Никола в белом платье на широких бретельках и с высокими кружевными перчатками от Valentino, а Бруклин во фраке.

"Поздравляем, мистер и миссис Бекхэм X Добро пожаловать в семью x", - написала под фото Виктория.

Также дизайнер опубликовала несколько других снимков со свадьбы, на них запечатлен ее муж Дэвид в расстегнутой на несколько верхних пуговиц рубашке и в обнимку с младшими детьми – сыном Ромео и дочерью Харпер.

"Нас ждут увлекательные выходные!! Поцелуи из Майами ☀️ Мы любим вас, @brooklynbeckham и @nicolaannepeltz!! Поцелуи @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven ", - написала в подписи мать жениха.

Всего на церемонии присутствовало около 600 гостей.

Вместо подарков отец Николы - Нельсон - попросил сделать пожертвования в поддержку Украины, о чем объявил в своей свадебной речи. Опубликовав фото с отцом в Instagram Никола написала: "Спасибо за самые прекрасные выходные в моей жизни. Ты ветер под моими крыльями ❤️".

Ранее, напомним, и Дэвид и Виктория Бекхэмы помогли Украине финансово.

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