Первые фото и сбор средств для Украины: как прошла свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

В субботу, 9 апреля, состоялась свадьба Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма.
Пара выбрала для церемонии особый день, в этот день в Британии вспоминали о принце Филиппе, супруге королевы Елизаветы II, который скончался год назад. Торжество Николы и Бруклина прошло грандиозно, но фотографий в соцсетях практически не найти. Гостей просили не снимать действо на мобильные телефоны, поскольку снимки обещали показать в журнале Vogue.
Мама жениха – Виктория Бекхэм поделилась первым кадром молодоженов у себя в Instagram. На снимке Никола в белом платье на широких бретельках и с высокими кружевными перчатками от Valentino, а Бруклин во фраке.
"Поздравляем, мистер и миссис Бекхэм X Добро пожаловать в семью x", - написала под фото Виктория.
Также дизайнер опубликовала несколько других снимков со свадьбы, на них запечатлен ее муж Дэвид в расстегнутой на несколько верхних пуговиц рубашке и в обнимку с младшими детьми – сыном Ромео и дочерью Харпер.
"Нас ждут увлекательные выходные!! Поцелуи из Майами ☀️ Мы любим вас, @brooklynbeckham и @nicolaannepeltz!! Поцелуи @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven ", - написала в подписи мать жениха.
Всего на церемонии присутствовало около 600 гостей.
Вместо подарков отец Николы - Нельсон - попросил сделать пожертвования в поддержку Украины, о чем объявил в своей свадебной речи. Опубликовав фото с отцом в Instagram Никола написала: "Спасибо за самые прекрасные выходные в моей жизни. Ты ветер под моими крыльями ❤️".
Ранее, напомним, и Дэвид и Виктория Бекхэмы помогли Украине финансово.
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