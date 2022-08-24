Первые фото невесты: Дженнифер Лопес показала три роскошных свадебных образа

В субботу, 20 августа, в Джорджии состоялась долгожданная пышная свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Пара знаменитостей возобновила свой роман через почти 20 лет после разрыва в начале нулевых.

В июле они расписались в маленькой часовне в Лас-Вегасе, а затем решили все же организовать пышное празднование для родных, друзей и самих себя. Конечно же, Дженнифер не была бы самой собой, если бы не устроила настоящий бал переодеваний в различные свадебные платья. Всего у невесты было три белоснежных наряда и каждый из них эксклюзивно создал американский бренд Ralph Lauren.

Через несколько дней после торжества Дженнифер решила поделиться своими образами с поклонниками. Поскольку это платья от кутюр, каждое из них оценивается в 1 миллион долларов, сообщает Daily Mail.

Также в издании отметили, что платья сшиты вручную из лучших материалов, но для бренда такая работа не характерна и обычно они не специализируются на свадебной моде. Вероятно, что бренд был или нанят для свадьбы Лопес, поскольку Бен и все дети пары также были в образах от Ralph Lauren.

Дженнифер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

Главное платье суперзвезды было немного не характерным для Лопес, поскольку обычно она надевает более сексуальные образы, а также любит кружева. Но для главного появления Дженнифер выбрала обтягивающее платье фасона русалка с горловиной-водолазкой и рукавами флаттер. Спина этого платья была открытой и с тонкой сеточкой, которая застегивалась на белые пуговицы.

Юбка наряда была украшена множеством воланов и длинным шлейфом. Дополнили этот образ длинная фата, серьги с жемчугом и бриллиантами.

Дженнифер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

Также эксклюзивный кадр в этом луке опубликовал и Vogue. Как видим букет невесты был собран в классическом стиле.

Свадьба пары был организована в старом голливудском стиле, на ней было 135 человек. Сама церемония длилась 45 минут, и ее вел Джей Шетти. Согласно Vogue, мероприятие проходило под белой аркой, которую украшали дельфиниумы от Jenevieve Peralta Floral Design и Tulips & Twigs.

После церемонии невеста надела еще два платья. Первой было с глубоким декольте, американской проймой, шлейфом и капюшоном из шелка.

Дженнифер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

И наконец третье платье Дженнифер красиво подчеркивало ее фигуру, было с обнаженной спиной и богато украшено каскадом жемчужин.

Дженнифер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

Кропотливым процессом создания этих роскошных кутюрных нарядом бренд Ralph Lauren поделился в коротком атмосферном ролике.

Сама же Дженнифер пообещала фанам, что скоро поделится еще снимками со свадьбы и расскажет несколько подробностей.

Читайте также: