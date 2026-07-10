Первые фотографии со съемочной площадки 13-го сезона "Американской истории ужасов" дали намек на сюжет

Сара Полсон и Эмма Робертс / © Getty Images

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Актрисы Сара Полсон, Эмма Робертс, Фрэнсис Конрой, Габури Сидибе и Лесли Гроссман приступили к съемкам сцен 13-го сезона сериала «Американская история ужасов» в Нью-Йорке. Также на съемочной площадке можно было увидеть новых участниц проекта — Авантику и Алекс Консани. Все они были одеты в чёрные ведьмовские наряды во время съёмок сцен посреди улицы.

Съемки нового сезона «Американской истории ужасов» / © Getty Images

На данный момент подробности сюжета 13-го сезона держатся в секрете, но, судя по актёрскому составу и этим новым фотографиям со съёмочной площадки, можно с уверенностью предположить, что новый сезон станет продолжением истории «Шабаша».

Съемки нового сезона «Американской истории ужасов» / © Getty Images

Напомним, что сезон «Американская история ужасов: Шабаш» (англ. American Horror Story: Coven) — третий сезон телесериала-антологии, который транслировался с 9 октября 2013 года по 29 января 2014 года. События разворачивались в Новом Орлеане и рассказывали о ведьмах Салемского шабаша, борющихся за своё выживание.

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Кроме того, в Нью-Йорке сейчас проходят съемки сериала Count My Lies, в котором сыграют такие актёры, как Линдси Логан, Шейлин Вудли и Кит Херингтон.

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