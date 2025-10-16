Мэдисон Бир / © Associated Press

Меньше, чем через час, в Нью-Йорке начнется долгожданное легендарное Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Мы показали уже, как за кулисами модели готовятся к своему выходу на подиум. А теперь покажем гостей, которые первыми прибыли на это гламурное событие в фэшн-индустрии.

На шоу уже приехала американская певица Мэдисон Бир, которая выбрала для своего появления откровенный аутфит. Она одета в «голое» черное кружевное платье в бельевом стиле. Наряд расшит черными бусинами и имеет разрезы, которые обнажают ее стройное тело.

На ивенте уже также появились участницы южнокорейской группы TWICE — Найон, Чихе, Цую и Момо, которые позируют в эффектных нарядах.

На Найон — оригинальное черное «вырезанное» платье, которое напоминает поделку для гирлянды, на Чихе — прозрачное кружевное платье с V-образным вырезом, на Цую — белое платье с драпировкой, вырезами на талии и красивой брошью, а Момо решила выделиться и надела деловой черный костюм в полоску, который дополнила кружевным бюстгальтером.