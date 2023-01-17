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Первые кадры: актриса Мариса Абела на съемках байопика об Эми Уайнхаус

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
2 мин
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Первые кадры: актриса Мариса Абела на съемках байопика об Эми Уайнхаус

Мариса Абела и Эдди Марсан на съемках / Фото: Getty Images

Выбор актрисы на эту роль не одобрили в Сети.

Британская актриса Мариса Абела сыграет культовую певицу Эми Уайнхаус в предстоящем байопике, рассказывающем о жизни и зависимостях звезды, которые в результате привели к ее гибели в возрасте 27 лет.

Съемки уже начались 16 января в Лондоне, а фильм, по предварительной информации, получит название Back to Black, которое созвучно с последним студийным альбом Эми, а также сингла из него, ставшего хитом во всем мире.

Во время работы Марису уже сфотографировали папарацци. Актриса была одета в черное мини-платье, косуху и балетки, в руке она держала черную сумку.

Мариса Абела и Эдди Марсан на съемках / © Getty Images
Мариса Абела и Эдди Марсан на съемках / Фото: Getty Images

Волосы актрисы были уложены в фирменную прическу, которую носила Уайнхаус. В кадр с ней попал еще и актер Эдди Марсан, известно, что он сыграет отца певицы Митчелла Уайнхауса.

Мариса Абела и Эдди Марсан на съемках / © Getty Images
Мариса Абела и Эдди Марсан на съемках / Фото: Getty Images

Однако выбор актрисы на роль знаменитой певицы не прошло одобрение поклонников. Многие в комментариях в соцсетях критикуют Марису, отмечая, что она не похожа на Уайнхаус. Одной из кандидатур, которые часто обсуждаются стала Леди Гага, якобы эта звезда сыграла бы Эми намного лучше, да и более похожа на нее внешне.

Но стоит напомнить, что Гага сейчас задействована в других съемках - она воплотит роль Харли Квинн во второй части "Джокера", где сыграет с Хоакином Фениксом.

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Дата публикации
Просмотры
242
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