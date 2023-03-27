Первые кадры нового "Джокера": Леди Гага в образе Харли Квинн попала под прицел папарацци

Первая часть "Джокера" вышла в 2019 году и сразу наделала много шума, поскольку фильм отличался устрашающим сценарием, отличной игрой Хоакина Феникса и роскошной картинкой. Впечатленные работой режиссера Тодда Филлипса фанаты DC Comics незамедлительно начали требовать у студии Warner Bros. продолжения. И хотя изначально фильм задумывался как самостоятельный продукт, но все же после долгих раздумий было объявлено, что история продолжится и в этот раз расскажет об отношениях знаменитого злодея и его подруги Харли Квинн, которую сыграет Леди Гага.

На данный момент известно, что вторая часть фильма получила название "Джокер: Безумие на двоих", но детали сюжета пока держатся в секрете. Единственное, что "просочилось" в СМИ, так это информация, что фильм будет мюзиклом и частично может происходить в вымышленной психиатрической больнице, где держат главного героя Артура Флека - Джокера. Вероятно, у Гаги в картине будет несколько музыкальных сцен, поэтому ее и выбрали на роль.

На днях актрису впервые сфотографировали в новом образе в Нью-Йорке, где сейчас проходят съемки фильма. "Большое яблоко" превратили в Готэм-сити, а сама исполнительница роли Харли Квинн была одета в стильный образ, которые идеально отображал сумасшедший характер ее персонажа и стиль арлекина.

Леди Гага / Фото: Getty Images

На Гаге была кожаная черная мини-юбка, колготки с дыркой, ботинки на каблуках, красный жакет с рюшами на рукавах и черно-белый топ. Все вещи, включая и колготки, была с ромбами. Даже макияж звезды выполнен в стиле арлекина, с которым героиня себя ассоциирует.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Судя по фотографиях, Харли Квинн шла на суд, поскольку актеры массовки, которые попали в кадр, держали в руках плакаты с надписями "Свободу Джокеру".

Похоже, эта роль позволит Гаге укрепить свой авторитет как актрисы после отличной игры в картинах "Звезда родилась" и "Дом Гуччи".

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