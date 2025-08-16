Первые кадры: папарацци подловили Лили Коллинз за работой над новым сезоном "Эмили в Париже"

Лили Коллинз / © Associated Press

36-летняя Лили Коллинз вернулась к своей знаменитой роли и опять сыграет Эмили, но первые кадры, которые сделали папарацци были не из Париже, а из Италии.

Звезда сидела на красивой летней террасе со своей экранной подругой Эшли Парк и пила кофе. Парк была одета в оригинальный костюм с рюшей и шортами, а ее волосы собраны в красивый хвост. Лили же была без макияжа, собрала волосы и была в красном халате.

Лили Коллинз и Эшли Парк / © Getty Images

Также актрису сфотографировали и во второй раз. Коллинз уже переоделась в черное платье со складками и в принт горошек. На лице у актрисы был яркий макияж.

Лили Коллинз / © Getty Images

Ожидается, что события пятого сезона будут проходить в Италии и Франции.