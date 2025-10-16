Первые кадры с бэкстейджа: как Алессандра Амбросио, Андриана Лима и Эшли Грэм готовятся к шоу Victoria's Secret

Алессандра Амбросио и Адриана Лима / © Getty Images

Уже через час в Нью-Йорке состоится долгожданное легендарное шоу американского бренда нижнего белья Victoria’s Secret, которое с нетерпением ждут и «ангелы», и поклонники. Его трансляция будет доступна на Prime Video, Amazon Live и официальных страницах в соцсетях бренда.

В Сети появились первые кадры подготовки моделей за кулисами, которые выйдут этим вечером на подиум. Девушкам активно делают эффектные прически с локонами, красивые макияжи и маникюр.

В объективы фотографов попали легендарные «ангелы» Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Кэндис Свейнпул и модель plus-size Эшли Грэм, которая уже во второй раз примет участие в шоу.

Алессандра и Андриана позировали на камеру в традиционных розово-белых халатах в полоску Victoria’s Secret. На головах у них были еще не законченные прически с заколками, а на лицах — уже готовые мейкапы.

Кэндис запечатлели, когда ей делали мейкап. Она завязала халат, как платье, обнажив плечи и хрупкие ключицы. Зону декольте до шеи ей намазали шиммером. В ушах у модели были серьги-кольца с камнями.

Кэндис Свейнпоул / © Getty Images

Эшли сидела на стуле в фирменном халате и черных брюках. У нее также была укладка в процессе подготовки, нежный макияж и маникюр.

Эшли Грэм / © Getty Images

К слову, Андриана Лима показала в Instagram маникюр, который ей сделали для выхода на подиум. Он удивил поклонников, ведь имел неопрятный вид.