Первые кадры с Эйданом: Сару Джессику Паркер сфотографировали на съемках с Джоном Корбеттом

Роман Кэрри Брэдшоу и Эйдана Шоу закончился раз и навсегда в четвертом сезоне, когда героиня призналась, что не готова выйти за него замуж. Похоже, теперь нас ждет продолжение этой истории.

Две недели назад стало известно, что в продолжении "Секса в большом городе" появится актер Джон Корбетт, который сыграл в оригинальном шоу одного из главных мужчин в жизни Кэрри Брэдшоу - владельца мебельного магазина Эйдана Шоу, в которого героиня была влюблена, но их отношения завершились из-за ее измены. Он был одним из центральных персонажей в третьем и четвертом сезонах.

После того как основная роль актера была завершена, он еще несколько раз возвращался в "Секс в большом городе", а также был задействован в полнометражных фильмах-продолжениях.

После объявления об участии Джона в сериале вчера пару впервые заметили на съемках в Нью-Йорке. Актеры играли свои роли в хозяйственном магазине, где продавалась кухонная утварь и техника.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

В этой сцене они мило улыбались и болтали, выбирая что-то. Будут ли герои опять встречаться, пока не известно.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Также стоит отметить, что Паркер была очень странно одета, актриса продолжает удивлять нас своим "бабушкины" образами, которые состоят из винтажный вещей и аксессуаров. В этом эпизоде она будет в блузе в горох и сером кардигане, которые дополнит синей сумкой и юбкой.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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