Первые кадры: Сару Джессику Паркер подловили на съемках продолжения "Секс в большом городе"

Лучшие подруги воссоединились на съемочной площадке.

В Нью-Йорке начались работа над сериала And Just Like That... с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис в главных ролях. Папарацци удалось сделать первые кадры со съемочной площадки, где актрисы записывали момент встречи и проходку по Пятой авеню.

Сериал выйдет в мини-формате на HBO, исполнительным продюсером станет сама Паркер, а также Майкл Патрик Кинг. Никакие детали сюжета пока не раскрываются, кроме того, что в нем появятся Сара Рамирез, Крис Нот, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Уилли Гарсон и Эван Хэндлер, но вот Ким Кэттролл, сыгравшую в "Секс в большом городе" Саманту Джонс, в продолжении не появится.

Традиционно все актрисы были одеты очень стильно. Паркер выбрала высокую юбку в клетку, белую футболку и кардиган. Образ дополнили коричневая сумка, шляпа и украшения на шее.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Кристин надела юбку-карандаш, блузу с рукавами фонариками, которые открывали ее плечи. Дополнили образ снигбеки и сумка от Dior.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Синтия была в традиционном для своей героини образе - брюках, рубашке и с элегантной укладкой. В руке актриса держала белый клатч.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

В Instagram Паркер лично поделилась несколькими фотографии из гримерки и со съемочной площадки.

Читайте также: Находка за 5 долларов: история знаменитой белой пачки Кэрри Брэдшоу

Красивые выходы Сары Джессики Паркер (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку