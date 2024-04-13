Первые кадры: Селену Гомес заметили во время съемок четвертого сезона сериала "Убийства в одном здании"

В США началась работа над четвертым сезоном комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании" от Hulu. Некоторые сцены сериала снимаются на улице, поэтому главные герои попадают под прицел папарацци.

12 апреля фотографы подловили актрису Селену Гомес, которая шла по улице в своем сериальном образе. На актрисе были кюлоты в клетку, которые она сочетала с желтой трикотажной кофтой и черной курткой.

Также Гомес надела ботинки в армейском стиле баклажанового оттенка, на плече у нее была черная сумка, а в ушах золотые серьги-кольца.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

В этом сериале Селена снимается с Стивом Мартином и Мартином Шортом. К актерскому составу в третьем сезоне присоединилась актриса Мерил Стрип и, скорее всего, мы ее увидим и в продолжении.

Также сериал прославился тем, что в каждом новом сезоне в нем появляется какой-то новый известный актер, и по слухам, в четвертом сезоне мы увидим Еву Лонгорию. Также ранее сообщалось, что действие сериала будет проходить в Лос-Анджелесе, но пока-что актеров заметили только в Нью-Йорке. Первое селфи со сьемок они показали в Instagram.

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