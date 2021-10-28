Первые кадры со съемок: Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс снимутся в одном фильме

В Нью-Йорке началась работа над новым драматическим фильмом.

Еще в сентябре мы наблюдали за игрой Энн Хэтэуэй и Джареда Лето на улицах Нью-Йорка, когда они изображали супружескую пару, а теперь актриса задействована в новом проекте - фильме Armageddon Time (Время армагедона). В картине вместе с Энн снимется культовый актер и обладатель премии "Оскар" Энтони Хопкинс.

Режиссером фильма выступит Джеймс Грей. По его словам, фильм будет вдохновлен его собственной жизнью и детством в Куинсе (районе Нью-Йорка), а также покажет историю взросления. Действие в картине будет происходить в конце 70-х годов.

Папарацци уже сделали несколько кадров 38-летней Энн на съемочной площадке и выглядела она стильно в синем замшевом пальто и паре расклешенных брюк. Также на ней был коричневая кофта, ботинки с большие солнцезащитные очки. Прическа у актрисы тоже была совершенной новой и короткой.

Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс / Getty Images

Также в объектив попал 13-летний начинающий актер Майкл Бэнкс Репета.

Энн Хэтэуэй и Майкл Бэнкс Репета / Getty Images

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