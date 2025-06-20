Первые кадры со съемок: папарацци подловили актеров, которые играют Кэролин Бессетт и Кеннеди-младшего

Пол Келли и Сара Пиджон на съемках сериала «Американская история любви» / © Getty Images

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«Американская история любви» — антологический сериал, созданный писателем, режиссером и продюсером Райаном Мерфи, в резюме которого также есть такие проекты как «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений». В этот раз он решил показать на экране историю «золотой пары» Америки — Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт-Кеннеди / © Getty Images

Это была пара которую обожали, за которой охотились папарацци и которой интересовались. Джон был единственным сыном убитого президента США Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди, а Кэролин — модной иконой и работницей бренда Calvin Klein. Они погибли молодыми — Джон, Кэролин и ее сестра Лорен разбились на самолете.

Съемки сериала уже стартовали в Нью-Йорке, где в реальности жила пара. На главные роли утвердили Пола Келли и Сару Пиджон. Актеров уже подловили папарацци во время работы.

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Сара, которая играет Кэролин, была одета в атласное лаконичное черное платье на тонких бретельках, поверх которого завязала свитер. Наряд она носила с распущенными волосами и мюлями. Пол, который исполняет роль Джона, носил джинсы, рубашку и жилетку. Также на нем были коричневые ботинки.

Пол Келли и Сара Пиджон на съемках сериала «Американская история любви» / © Getty Images

Выход шоу запланирован на 14 февраля 2026 года, в День святого Валентина. К сериалу сейчас пристально присматриваются все поклонники Кэролин, поскольку особенно их интересуют наряды, которые костюмеры подберут для главной героини. Дело в том, что стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди на протяжении многих лет обсуждался как вневременной и идеальный, поэтому смогут ли создатели шоу передать это на экране пока что большая загадка.