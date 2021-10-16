Первые кадры со съемок: 25-летний Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки

Вилли Вонка, герой сказочной повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", опять оживет на наших экранах, но в этот раз любимого персонажа сыграет не Джонни Депп, а звезда нашумевшего фильма "Дюна" - 25-летний Тимоти Шаламе.

Режиссером фильма стал Пол Кинг (снявший ранее "Приключения Паддингтона") по сценарию, написанному им в соавторстве с Саймоном Фарнэби. Предварительно датой премьеры картины заявлено 17 марта 2023 года.

Новая картина о Вилли Вонке расскажет историю молодого кондитера до того, как он стал известным в мире сладостей и даже до того, как он встретил умпа-лумпов (в сказке именно они работали на шоколадной фабрике Вонки), но остальной сюжет пока держится в секрете.

Тимоти Шаламе / Getty Images

Помимо Шаламе в картине снимаются Киган-Майкл Ки, Роуэн Аткинсон, Салли Хокинс и Оливия Колман.

На днях Тимати уже успели заметить во время съемок в Англии. Актер играл свою роль в ярком пальто бордового цвета, полосатых штанах и жилетке. На голове у актера была шляпа цилиндр, а в руке трость и чемодан.

Тимоти Шаламе / Getty Images

Также в Сеть попали кадры, на которых актер ехал на огромном грузовике и пел.

Тимоти Шаламе / Getty Images

Видео со съемок опубликовал в Twitter житель Англии.

"У меня в кармане 12 серебряных соверенов и шляпа, полная мечтаний", - поет актер.

theydies and gentlethems, without further ado, the main event… THEE timothée chalamet on my doorstep recording a musical number for wonka ! and i am living ! timmy nation rise !!! pic.twitter.com/LswcIBSca9 — art (@_ARTSARTSARTS) October 12, 2021

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