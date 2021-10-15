Первый поцелуй с "Холостячкой": Злату Огневич мускулистый красавец соблазнил на свидании на Кипре

Артистка сходила на двойное свидание, где и произошел первый поцелуй на проекте.
Сегодня, 15 октября, в пятом выпуске романтического реалити-шоу "Холостячка-2" состоялся первый официальный поцелуй главной героини Златы Огневич. Счастливчиком и храбрецом оказался Дмитрий Шевченко из Львова.
Злата пригласила на двойное свидание Дмитрия и Андрея Задворного из Светловодска. Они полетели на остров Кипр, чтобы там встретиться.
Шевченко пригласил артистку поговорить наедине. Они сидели на скамейке в романтической обстановке с морским видом на закат. Дмитрий признался Злате, что она ему очень нравится, и они поцеловались.
В комментарии для реалити Огневич сказала, что лучшего места и времени для первого поцелуя и придумать невозможно.
На этом поцелуи не закончились. Затем певица пошла поговорить тет-а-тет с Андреем. Мужчина признался, что у него появилась влюбленность, которая, по его словам, начинает перерастать в любовь. После этого Задворний потянулся к Огневич и они слились в поцелуе.
Как видим, на двойном свидании у Златы произошел первый и второй официальные поцелуи.
Напомним, а на свидании на Кипре с Александром Борзенко из Кременчуга Злата появилась в ромпере цвета Апероль с сексуальным декольте. Между Сашей и Златой не было романтического момента, который подтолкнул бы мужчину ее поцеловать.
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