Первый поцелуй с "Холостячкой": Злату Огневич мускулистый красавец соблазнил на свидании на Кипре

Артистка сходила на двойное свидание, где и произошел первый поцелуй на проекте.

Сегодня, 15 октября, в пятом выпуске романтического реалити-шоу "Холостячка-2" состоялся первый официальный поцелуй главной героини Златы Огневич. Счастливчиком и храбрецом оказался Дмитрий Шевченко из Львова.

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко/Служебные видео

Злата пригласила на двойное свидание Дмитрия и Андрея Задворного из Светловодска. Они полетели на остров Кипр, чтобы там встретиться.

Шевченко пригласил артистку поговорить наедине. Они сидели на скамейке в романтической обстановке с морским видом на закат. Дмитрий признался Злате, что она ему очень нравится, и они поцеловались.

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко/Служебные видео

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко/Служебные видео

В комментарии для реалити Огневич сказала, что лучшего места и времени для первого поцелуя и придумать невозможно.

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко/Служебные видео

На этом поцелуи не закончились. Затем певица пошла поговорить тет-а-тет с Андреем. Мужчина признался, что у него появилась влюбленность, которая, по его словам, начинает перерастать в любовь. После этого Задворний потянулся к Огневич и они слились в поцелуе.

Злата Огневич и Андрей Задворный/Служебные видео

Злата Огневич и Андрей Задворный/Служебные видео

Злата Огневич и Андрей Задворный/Служебные видео

Как видим, на двойном свидании у Златы произошел первый и второй официальные поцелуи.

Злата Огневич и Андрей Задворный/Служебные видео

Напомним, а на свидании на Кипре с Александром Борзенко из Кременчуга Злата появилась в ромпере цвета Апероль с сексуальным декольте. Между Сашей и Златой не было романтического момента, который подтолкнул бы мужчину ее поцеловать.

Злата Огневич и Александр Борзенко/Служебные видео

Злата Огневич и Александр Борзенко/Служебные видео

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