ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
461
Время на прочтение
2 мин

Первый поцелуй на шоу "Холостяк-14": участница в полупрозрачном мини-платье соблазнила Тараса Цимбалюка

В новом выпуске Тарас Цимбалюк целовался не с одной девушкой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Первый поцелуй на проекте

Первый поцелуй на проекте

Вчера, 21 ноября, прошел шестой выпуск 14 сезона романтического шоу «Холостяк», на котором девушки борются за сердце главного героя — 35-летнего актера Тараса Цимбалюка.

И именно в этом выпуске произошел первый поцелуй на проекте. Счастливицей стала модель Надин.

У девушки с Тарасом было свидание в гончарной мастерской, на котором они лепили из глины скульптуру. Во время этого занятия они говорили на разные темы, шутили и нежно касались друг друга.

После этого их ждал ужин в уютной атмосфере, на который Надин надела смелое белое полупрозрачное мини-платье — образ очень понравился Цимбалюку.

Надин

Надин

Во время общения Тарас поддержал купальские традиции и спрятал на себе сердце из папоротника, которое предложил девушке найти. Задание было очень тактильным и понравилось обоим. Надин нашла это сердце под лонгсливом главного героя. Говорят, что та девушка, которая найдет папоротник — скоро выйдет замуж.

Надин и Тарас

Надин и Тарас

А в конце свидания Тарас нежно поцеловал Надин, обхватив ее голову рукой. Это было очень романтично.

Надин и Тарас

Надин и Тарас

Надин и Тарас

Надин и Тарас

Но это не последний поцелуй в этом выпуске. Цимбалюк пригласил на свидание Иру, у которой был день рождения. Для них ведущий шоу Григорий Решетник устроил мини-квест, который не обошелся без экстрима.

Далее Тарас устроил для Иры романтический ужин, на котором она появилась в шелковом платье миди цвета айвори, с халтером и накидкой. Актер оценил красивый образ девушки.

Ира

Ира

Цимбалюк подарил ей торт и букет цветов. Они много разговаривали, делились историями и смеялись.

Тарас и Ира

Тарас и Ира

Ира прижималась к Тарасу, который ее нежно обнимал, и они слились в поцелуе.

Тарас и Ира

Тарас и Ира

Тарас и Ира

Тарас и Ира

Напомним, во время шестого выпуска одна из участниц изъявила желание покинуть проект. Причина ее решения шокировала Тараса Цимбалюка.

Дата публикации
Количество просмотров
461
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie