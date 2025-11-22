Первый поцелуй на шоу "Холостяк-14": участница в полупрозрачном мини-платье соблазнила Тараса Цимбалюка

Первый поцелуй на проекте

Вчера, 21 ноября, прошел шестой выпуск 14 сезона романтического шоу «Холостяк», на котором девушки борются за сердце главного героя — 35-летнего актера Тараса Цимбалюка.

И именно в этом выпуске произошел первый поцелуй на проекте. Счастливицей стала модель Надин.

У девушки с Тарасом было свидание в гончарной мастерской, на котором они лепили из глины скульптуру. Во время этого занятия они говорили на разные темы, шутили и нежно касались друг друга.

После этого их ждал ужин в уютной атмосфере, на который Надин надела смелое белое полупрозрачное мини-платье — образ очень понравился Цимбалюку.

Надин

Во время общения Тарас поддержал купальские традиции и спрятал на себе сердце из папоротника, которое предложил девушке найти. Задание было очень тактильным и понравилось обоим. Надин нашла это сердце под лонгсливом главного героя. Говорят, что та девушка, которая найдет папоротник — скоро выйдет замуж.

Надин и Тарас

А в конце свидания Тарас нежно поцеловал Надин, обхватив ее голову рукой. Это было очень романтично.

Надин и Тарас

Надин и Тарас

Но это не последний поцелуй в этом выпуске. Цимбалюк пригласил на свидание Иру, у которой был день рождения. Для них ведущий шоу Григорий Решетник устроил мини-квест, который не обошелся без экстрима.

Далее Тарас устроил для Иры романтический ужин, на котором она появилась в шелковом платье миди цвета айвори, с халтером и накидкой. Актер оценил красивый образ девушки.

Ира

Цимбалюк подарил ей торт и букет цветов. Они много разговаривали, делились историями и смеялись.

Тарас и Ира

Ира прижималась к Тарасу, который ее нежно обнимал, и они слились в поцелуе.

Тарас и Ира

Тарас и Ира

Напомним, во время шестого выпуска одна из участниц изъявила желание покинуть проект. Причина ее решения шокировала Тараса Цимбалюка.