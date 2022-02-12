Первый публичный выход: беременная Рианна пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе

Первый публичный выход: беременная Рианна пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе

Перед камерами будущая мама много улыбалась и нежно обнимала живот.

Совсем недавно Рианна рассказала миру, что скоро впервые станет мамой, поэтому больше не прячется под объемной одеждой, а предпочитает демонстрировать живот в откровенных и полупрозрачных топах.

11 февраля беременная звезда посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - вечеринку, посвященную ее косметическим брендам Fenty Beauty и Fenty Skin. Перед камерами Рианна позировала в зеленом топе, который открывал ее живот, а также фиолетовых брюках. Вещи были выполнены бахромой.

Рианна / Getty Images

Дополнили этот образ бриллиантовые украшения, а также браслет и серьги с сапфирами. Волосы звезды были уложены на один бок, а на лице визажисты сделали ей макияж с акцентом на красной помаде.

Рианна / Getty Images

Компанию звезде на мероприятии составил ее бойфренд и отец ребенка A$AP Rocky.

Рианна / Getty Images

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