Первый публичный выход: участницы шоу "Холостяк-14" пришли на премьеру фильма "Аватар-3" в Киеве

Участницы шоу "Холостяк-14"

В Киеве состоялся допремьерный показ третьей части культовой франшизы Джеймса Кэмерона — «Аватар: Огонь и Пепел», которую посетили участницы романтического реалити-шоу «Холостяк-14» — Надин Головчук, Ирина Кулешина и Диана Зотова. Это первый публичный выход девушек.

Ирина Кулешина и Диана Зотова/Фото Анастасии Теликовой

Участницы проекта появились на мероприятии в удобных луках.

Надин Головчук выбрала для своего появления светло-графитовую толстовку, полосатый топ, серые спортивные штаны и кроссовки.

Надин Головчук/Фото Анастасии Теликовой

Ирина Кулешина позировала в стильном темном жакете, черном боди с асимметричным вырезом, светлых джинсах и кедах. Аутфит она дополнила черной стеганой сумкой.

Ирина Кулешина и Диана Зотова/Фото Анастасии Теликовой

Диана Зотова скомбинировала красный свитер с черными брюками и черной короткой шубой, которую накинула на плечи. Образ она завершила черными остроносыми ботильонами и сумкой с фирменной монограммой бренда Louis Vuitton.

О фильме:

В новой части снова появляется главный герой — бывший морпех, а сейчас предводитель народа На’ви Джейк Салли (Сэм Уортингтон), воительница Нейтири (Зои Салдана) и семья Салли, которые оказываются перед новыми угрозами и испытаниями. Им придется бороться не только за собственное будущее, но и за судьбу Пандоры. У них появится новый противник — воинственный клан Нави, который имеет темные истоки и бросает вызов героям.

В украинский прокат «Аватар: Огонь и Пепел» выходит 18 декабря.