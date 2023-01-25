Первый сольный выход в свет: 18-летняя дочь Гвинет Пэлтроу посетила Неделю моды в Париже

Юная гостья показа выбрала довольно лаконичный образ.
Неделя высокой моды в Париже собрала в этом сезоне много знаменитостей и известных моделей, но также внимание многих привлекло и новое лицо - 18-летняя Эппл Мартин - дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и певца Криса Мартина.
Девушка впервые одна появилась на публике и ранее на светских тусовках не светилась, хотя несколько раз и попадала в заголовки из-за бурных вечеринок в доме известной матери.
Эппл посетила в этот раз показ коллекции Chanel весна-лето 2023. Для своего выхода дочь актрисы выбрала клетчатое мини-платье, укороченный жакет и лоферы. Волосы она просто распустила, а в макияже сделала акцент на глазах.
Также она не упустила возможности следовать популярному тренду - светлым бровям. Многие знаменитости их просто осветляют, но поскольку Эппл блондинка от природы, то просто оставила их ненакрашенными.
Девушка родилась в браке звезды Гвинет Пэлтроу и вокалиста группы Coldplay Криса Мартина, которые поженились 5 декабря 2003 года в отеле в Южной Калифорнии. В марте 2014 года Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после 10 лет брака.
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