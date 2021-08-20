Первый совместный полет на самолете: Кортни Кардашьян отправилась в отпуск с бойфрендом

Первый совместный полет на самолете: Кортни Кардашьян отправилась в отпуск с бойфрендом

Пара очень счастлива вместе и иногда показывает романтические фото.

Самая старшая из сестер Кардашьян, 42-летняя бизнесвумен Кортни, уже более полугода встречается с барабанщиком панк группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Пара без ума друг от друга и постоянно делится романтическими снимками в соцсетях. Например, Кортни показала фото на ступеньках, на котором была запечатлена в эффектном полосатом платье от FANCì на руках у Трэвиса. Дополнили ее образ тогда босоножки от Manolo Blahnik.

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

Баркер же опубликовал романтический снимок возле самолета. Кортни он держал на руках и нежно целовал.

Кортни Кардашьян

Похоже, снимок сделан до или после первого полета пары на самолете в Мехико. Этот полет стал первым для Трэвиса за последние 13 лет. Дело в том, что 19 сентября 2008 года самолет Learjet 60 разбился во время выполнения взлета в аэропорту Колумбия Метрополитан в Южной Каролине. На борту самолета находились музыканты Трэвис Баркер и Адам Гольдштейн, которые оказались единственными выжившими в той катастрофе. Они смогли вовремя покинуть борт и проинформировали экстренные службы о наличии еще четверых человек в горящем самолете. Баркер получил ожоги второй и третьей степени, которые покрывают примерно 2/3 его тела.

После катастрофы Баркер стал страдать аэрофобией, но, видимо, Кортни настолько благотворно влияет на него, что музыкант решился на полет.

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