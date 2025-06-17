Первый совместный выход на фотоколл: Брэд Питт официально представил свою девушку миру

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

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Актер Брэд Питт появился на мировой премьере фильма «Формула-1», в котором сыграл главную роль, со своей девушкой Инес де Рамон. Это был первый совместный выход пары на фотоколл, хотя вместе они с 2022 года.

Мероприятие прошло на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Брэд появился перед фотографами в стильном темно-синем костюме с двубортным пиджаком, который носил со светлой рубашкой и темными туфлями.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Инес надела комплект белого цвета — тунику с декольте и халтером, которую носила в сочетании с длинной юбкой, украшенной перьями и стразами. В руке она держала небольшую сумку от Chanel с золотой ручкой.

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Также лук красавицы дополнял макияж, прическа с собранными волосами, несколько украшений и контрастный черный пояс на юбке.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

В Нью-Йорке пара проводит уже некоторое время и неоднократно попадала под прицел папарацци. Питт и его девушка Инес ходили на свидание, а также несколько раз были замечены по пути в ресторан.