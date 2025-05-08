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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Первый совместный выход на красную дорожку: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на кинофестивале

Пара не комментирует свои отношения, но больше их не скрывает. Влюбленных все чаще можно увидеть вместе на мероприятиях подобного масштаба.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе вместе с 2023 года, и только сейчас они начали изредка вместе появляться на публике. Ранее их видели вместе на церемонии BAFTA Film Awards 2025, которая прошла в Лондоне. Тогда они тоже привлекли внимание своим совместным выходом, поскольку публично обнимались и флиртовали, однако на красную дорожку Кайли с бойфрендом не выходила.

7 мая же, практически сразу после появления Кайли на Met Gala в Нью-Йорке, она вместе с Тимоти отправилась в Рим. В Италии они впервые официально вышли на красную дорожку как пара, посетив 70-й кинофестиваль «Давид ди Донателло».

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Дженнер носила черное вышитое платье из коллекции Schiaparelli осень-зима 2025, у которого были тонкие бретельки, глубокое декольте и открытая спина. Наряд она дополнила великолепным золотым клатчем и креативными золотыми серьгами. Прическа Кайли была лаконичной — она собрала волосы в пучок. Тимоти был одет в черный бархатный двубортный костюм, разработанный Tom Ford. Он дополнил наряд белой брошью-цветком и черными туфлями.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images

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