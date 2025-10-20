ТСН в социальных сетях

Первый совместный выход после свадьбы: Селена Гомес появилась с мужем на гала-вечере

Молодожены появились на пубике в парных нарядах из черного бархата.

Селена Гомес и Бени Бланко

Селена Гомес и Бени Бланко / © Associated Press

Совсем недавно состоялась свадьба Селены Гомес и ее возлюбленного Бенни Бланко. Пара поженилась в Санта-Барбаре и показала красивые фотографии с торжества, на которых невеста была в платьях от Ralph Lauren.

Селена Гомес

Селена Гомес

Селена Гомес

Селена Гомес

Но буквально спустя месяц после грандиозного торжества влюбленные вышли на публику. Селена и Бенни посетили вместе гала-вечер Музея Американской киноакадемии.

Селена Гомес и Бени Бланко / © Associated Press

Селена Гомес и Бени Бланко / © Associated Press

Они позировали для фото обнявшись и были очень счастливыми. Гомес надела длинное черное бархатное платье от Armani Privé и украшения от De Beers.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Это было платье-бюстье по фигуре, которое в зоне декольте украшали стразы. Также на плечи звезда накинула бархатный жакет, сделала прическу с собранными волосами и яркий макияж с помадой роскошного винного оттенка.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Бенни же выбрал для светского мероприятия тоже бархатный костюм, шелковую рубашку в принт и лоферы. Гламура его образу добавляли золотые украшения на шее.

Селена Гомес и Бени Бланко / © Associated Press

Селена Гомес и Бени Бланко / © Associated Press

Селена Гомес в вечерних платьях (37 фото)

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

