Первый светский выход после родов: Алисия Викандер в коротком наряде на фэшн-показе Louis Vuitton

Первый светский выход после родов: Алисия Викандер в коротком наряде на фэшн-показе Louis Vuitton

33-летняя шведская актриса посетила Неделю моды в Париже.

Алисия Викандер побывала на показе Модного дома Louis Vuitton, который прошел вчера, 5 октября, в Лувре. Не прийти она не могла, так как в 2015 году была лицом бренда.

Это ее первый светский выход после того, как она с мужем Майклом Фассбендером подтвердили информацию о рождении у них первенца прошедшим летом.

Выглядела Алисия стройной и красивой. На ней был аутфит от Louis Vuitton. Звезда сочетала топ с шахматным принтом с кожаной белой мини-юбкой, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Алисия Викандер / Associated Press

Сверху Викандер надела пестрый бомбер. Наряд она завершила черными ботильонами с металлической фурнитурой и сумкой-сундучком.

Волосы знаменитость уложила в локоны и сделала максимально естественный макияж.

Алисия Викандер / Associated Press

Алисия сфотографировалась с актрисой Дженнифер Коннелли.

Дженнифер Коннелли и Алисия Викандер / Associated Press

А также с коллегами – Аной де Армас и Катрин Денев. Кстати, Викандер пришла в такой же обуви, как и де Армас.

Ана де Армас, Алисия Викандер и Катрин Денев / Associated Press

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