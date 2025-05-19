Первый выход на красную дорожку после родов: Дженнифер Лоуренс вернулась к светской жизни

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Реклама

Событие посетили исполнители главных ролей в картине: 34-летняя Дженнифер Лоуренс и 39-летний Роберт Паттинсон.

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон / © Associated Press

В фильме шотландского режиссера Линн Рэмси, Лоуренс играет женщину, охваченную любовью и безумием, а роль ее мужа досталась Паттинсону. Этим появлением на красной дорожке Лоуренс ознаменовала свое возвращение в центр внимания после недавних родов второго ребенка.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Актриса блистала на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля в оригинальном белом платье от Модного дома Dior. Это был наряд с открытыми плечами, складками и шлейфом, который выглядел необычно, современно и элегантно.

Реклама

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Платье из шелковой тафты на самом деле было вдохновлено нарядом Poulenc от Dior 1949 года. На создание плиссированного платья ушло 250 часов работы, и его выбрал для Лоуренс ее стилист Джейми Мизрахи.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Как создавалось платье Модный дом показал в Instagram.

Затем Дженнифер переоделась в уже черное платье на одно плечо от Dior из коллекции осень-зима 2024. Дополнила его актриса черными босоножками от Aquazzura, украшением для волос, а также гламурными серьгами от Ana Khouri.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press