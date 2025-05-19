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Первый выход на красную дорожку после родов: Дженнифер Лоуренс вернулась к светской жизни
На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Умри, моя любовь» режиссера Линн Рэмси.
Событие посетили исполнители главных ролей в картине: 34-летняя Дженнифер Лоуренс и 39-летний Роберт Паттинсон.
В фильме шотландского режиссера Линн Рэмси, Лоуренс играет женщину, охваченную любовью и безумием, а роль ее мужа досталась Паттинсону. Этим появлением на красной дорожке Лоуренс ознаменовала свое возвращение в центр внимания после недавних родов второго ребенка.
Актриса блистала на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля в оригинальном белом платье от Модного дома Dior. Это был наряд с открытыми плечами, складками и шлейфом, который выглядел необычно, современно и элегантно.
Платье из шелковой тафты на самом деле было вдохновлено нарядом Poulenc от Dior 1949 года. На создание плиссированного платья ушло 250 часов работы, и его выбрал для Лоуренс ее стилист Джейми Мизрахи.
Как создавалось платье Модный дом показал в Instagram.
Затем Дженнифер переоделась в уже черное платье на одно плечо от Dior из коллекции осень-зима 2024. Дополнила его актриса черными босоножками от Aquazzura, украшением для волос, а также гламурными серьгами от Ana Khouri.