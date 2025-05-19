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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Первый выход на красную дорожку после родов: Дженнифер Лоуренс вернулась к светской жизни

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Умри, моя любовь» режиссера Линн Рэмси.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Событие посетили исполнители главных ролей в картине: 34-летняя Дженнифер Лоуренс и 39-летний Роберт Паттинсон.

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон / © Associated Press

В фильме шотландского режиссера Линн Рэмси, Лоуренс играет женщину, охваченную любовью и безумием, а роль ее мужа досталась Паттинсону. Этим появлением на красной дорожке Лоуренс ознаменовала свое возвращение в центр внимания после недавних родов второго ребенка.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Актриса блистала на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля в оригинальном белом платье от Модного дома Dior. Это был наряд с открытыми плечами, складками и шлейфом, который выглядел необычно, современно и элегантно.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Платье из шелковой тафты на самом деле было вдохновлено нарядом Poulenc от Dior 1949 года. На создание плиссированного платья ушло 250 часов работы, и его выбрал для Лоуренс ее стилист Джейми Мизрахи.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Как создавалось платье Модный дом показал в Instagram.

Затем Дженнифер переоделась в уже черное платье на одно плечо от Dior из коллекции осень-зима 2024. Дополнила его актриса черными босоножками от Aquazzura, украшением для волос, а также гламурными серьгами от Ana Khouri.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

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