Первый выход на публику после удаления грудных имплантов: Алисса Милано показала новую внешность

Алисса Милано / © Associated Press

Звезда сериала «Все женщины — ведьмы» — 54-летняя Алисса Милано — удалила грудные импланты, причем сделала это во второй раз. Об этом актриса недавно сообщила в своем Instagram и опубликовала фото из больницы.

«Сегодня я отказываюсь от ложных установок, от тех частей себя, которые никогда не были по-настоящему моими. Я отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подвергалось насилию, которое я считала обязательным, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной и счастливой. Делая это, я надеюсь освободить свою дочь Беллу от подобных нездоровых ожиданий», — написала Милано.

Алисса Милано в больнице / © instagram.com/milano_alyssa

Спустя две недели после публикации этого поста Алисса уже вышла на публику.

Она посетила премьеру фильма «Это происходит?», который показали в рамках 63-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Алисса Милано / © Associated Press

Надела Милано горчичный клетчатый костюм с жакетом и брюками, который носила в сочетании с черным тесным атласным корсетным топом. Также она сделала яркий макияж и распустила волосы.

Алисса Милано / © Associated Press

Впервые Алисса сделала пластическую операцию еще в 1992 году. Затем 2003 году она удаляла импланты из-за проблем со здоровьем. Позже актриса, якобы под давлением голливудских стандартов, снова решила увеличить грудь.