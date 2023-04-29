Первый выход после ареста отца и брата: эпатажная Джулия Фокс появилась на публике с разрисованным лицом

Американская модель Джулия Фокс, прославившая краткосрочным романом с Канье Уэстом, а затем своими полуголыми нарядными на светских мероприятиях, впервые за два месяца вышла в свет.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Она посетила мероприятие "Добро пожаловать в Вашингтон", 28 апреля, которое прошло в столице США. Для своего появления Фокс выбрала необычный образ - белую блузу с корсетом и юбку-карандаш с заниженной талией, которую украшал пояс с пряжкой. Образ она дополнила трендовой сумкой-хобо, колье на шее, прозрачными перчатками и огромным кольцом-цветком, также она обула сатиновые сапоги.

Особое внимание, конечно же, привлек макияж знаменитости, ведь белая пудра полностью покрывала ее лицо, а на губах был яркий фиолетовый оттенок.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

32-летняя знаменитость выдерживала паузу, после семейного скандала - ее отца и младшего брата Кристофера Фокса арестовала полиция после обысков их квартиры на Манхэттене, там нашли самодельное огнестрельное оружие, доказательства изготовления наркотиков (пресс для таблеток), 3D-принтер и очень дорогой алкоголь, одна бутылка которого стоит несколько тысяч долларов, говорится в публикации New York Post.

"Кристофер Фокс полностью вооружился арсеналом материалов, чтобы управлять фабрикой по производству оружия и наркотиков из своего дома", - сказал окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг.

Джулия ранее не особо делилась подробностями личной жизни и не рассказывала о родителях. Единственное что она ранее публично говорила, что родилась в семье матери-итальянки и отца-американца, но детство провела с дедушкой в Италии. Куда делась мать модели неизвестно, но в возрасте шести лет она переехала в Нью-Йорк со своим отцом и жила на Манхэттене с ним и братом. При этом она отмечала, что видела их не часто.

Во время рейда, Джулия была за пределами Нью-Йорка, и якобы не знала о преступлениях своей семьи. Во время суда она присутствовала на слушаниях и внесла залог за брата в размере 45 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

Мзначально инцидент она не комментировала, но все же вышла на связь с поклонниками в TikTok, где заявила, что она “смущена” действиями брата.

"Я знаю своего брата и всегда знала, что он… самый милый, самый нежный, добрый, тихий (человек). Но я скажу, что и у моего брата, и у меня много травм".

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