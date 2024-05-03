Первый выход после госпитализации: похудевшая Кейт Бекинсэйл в платье с обнаженной ногой посетила гала-вечер

Кейт Бекинсэйл впервые вышла в свет после госпитализации из-за проблем со здоровьем, о которых не рассказывает. Она посетила благотворительный вечер короля Чарльза III The King's Trust 2024 Global Gala, который прошел в Нью-Йорке.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Актриса выглядела красивой и похудевшей. Она надела эффектное асимметричное белое платье из органзы от Bronx and Banco со скульптурной волнообразной структурой от плеча к подолу. Юбка платья состояла из нескольких слоев, при этом объемная ткань спадала в одном направлении, создавая импровизированный "разрез", через который она продемонстрировала свои стройные ноги.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

Свой лук Бекинсэйл дополнила белыми босоножками на экстремально высокой платформе и изумрудно-зеленым клатчем, инкрустированным стразами, идеально подходящим для ее яркого маникюра.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

В ушах у нее были длинные бриллиантовые серьги, а на руках – кольца с бриллиантами. Волосы Кейт собрала в высокий хвост, украсив его черной лентой, и сделала макияж с мерцающими тенями на веках и блеском на губах.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

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