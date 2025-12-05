- Дата публикации
Первый выход после новостей о помолвке: Майли Сайрус подловили папарацци
Певицу Майли Сайрус сфотографировали возле студии популярного шоу Jimmy Kimmel Live, куда она шла на интервью.
Звезда выглядела потрясающе и просто сияла, ведь это было ее первое появление после того как стало известно, что она помолвлена.
Майли надела в тот день серые кожаные брюки-клеш в сочетании с белой футболкой и коричневой шубой. Также она дополнила образ туфлями на каблуках, золотыми украшениями и ярким макияжем. Прическа актрисы — это был высокий пучок из которого торчало несколько прядей, создавая немножко небрежный эффект.
Во время интервью Сайрус подтвердила, что обручилась — ведущий Джимми Киммел поздравил ее, а она поблагодарила. В эфире она появилась уже в бордовом наряде из лакированной кожи.
Напомним, что о помолвке звезды стало известно на мировой премьере фильма студии 20th Century Studios «Аватар: Огонь и пепел». Майли в тот день вышла на красную дорожку, потому что ее песня стала саундтреком к этому фильму. Избранником звезды стал музыкант Макс Морандо.
Майли Сайрус и Макс Морандо начали встречаться летом 2021 после свидания вслепую. Сайрус практически ничего не говорит о своих нынешних отношениях, хотя пара вместе уже более трех лет.