Первый выход после объявления о третей беременности: Крисси Тейген сходила в кино с семьей

На снимках папарацци хорошо заметен подросший живот знаменитости. Похоже, что ребенок родится уже совсем скоро.

36-летняя экс-модель и ее муж-певец Джон Ледженд снова в ожидании пополнения своей семьи. Об этом Крисси рассказала буквально несколько дней тому назад на своей странице в Instagram и показала селфи в черной футболке и высоких трусах от Gucci.

Забеременела знаменитость через два года после того, как потеряла сына Джека. После трагедии у Крисси была диагностирована депрессия, но теперь она опять счастлива в ожидании малыша, который станет для супругов третьим ребенком.

Вчера Крисси заметила на парковке в Лос-Анджелесе, когда вместе с детьми и мамой она направлялась в кино. Знаменитость была одета в черные легинсы, которые отлично демонстрировали ее подросший живот, белый топ и серый кардиган. Немного гламура в этот повседневный лук модель добавила шлепанцами от JW Anderson и сумкой Gucci.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Этот выход стал первым подобным появлением на публике Крисси за долгое время. Ранее она регулярно постила снимки в Instagram, но на них не было видно ее живот.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

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