Первый выход после подтяжки лица: 69-летняя Крис Дженнер в коротком платье ошеломила молодым видом

Крис Дженнер / © Getty Images

Реклама

Крис Дженнер посетила премьеру фильма "Волшебник страны Оз", которая состоялась в театре "Сфера" в Лас-Вегасе, штат Невада. Перед фотографом она позировала вместе со своей подругой - актрисой и продюсером Шелли Азофф.

На ивенте звезда реалити предстала в кокетливом образе. На ней было короткое черное платье приталенного силуэта с черными пуговицами, белыми манжетами, белым воротником-стойкой и черным шелковым галстуком-бантом. Наряд прекрасно подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Крис Дженнер / © Getty Images

Свой лук мать сестер Кардашьян-Дженнер дополнила черными капроновыми колготами и черными босоножками на высоких платформах и каблуках. У нее была стильная укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и крупные бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах.

Реклама

Кстати, это первый выход Крис в свет после подтяжки лица. Теперь она выглядит моложе, а ее кожа стала свежей, упругой и на ней почти нет морщин.

То, что Дженнер пользуется услугами пластических хирургов, она не скрывает и откровенно рассказывает об этом прессе.

"Я сделала подтяжку лица лет 15 назад, так что пришло время для обновления. Я решила сделать эту подтяжку лица, ведь хочу быть лучшей версией себя, и это делает меня счастливой. То, что ты стареешь, не означает, что ты должен сдаться. Если ты чувствуешь себя комфортно в своей коже и хочешь стареть красиво - то есть ты не хочешь ничего делать - тогда ничего не делай. Но для меня - это стареть красиво. Это моя версия", - сказала она в интервью для Vogue Arabia.