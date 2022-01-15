Первый выход после помолвки: Меган Фокс появилась с женихом на Неделе моды в Милане

Первый выход после помолвки: Меган Фокс появилась с женихом на Неделе моды в Милане

Они все время держались за руки.

На этой неделе стало известно, что голливудская суперзвезда Меган Фокс и репер Machine Gun Kelly обручились. Музыкант преподнес Меган роскошное кольцо из бриллианта и изумруда огранки "груша", созданное ювелиром Стивеном Уэбстером.

Впервые после помолвки пару заметили в Милане, куда они прилетели на Неделю мужской моды осень-зима 2022-2023. Меган выглядела невероятно, она надела черное обтягивающее платье, которое украшала сетка и многочисленные вырезы. Образ она дополнила босоножками на завязках и черным кожаным плащом с леопардовой подкладкой. Шею Фокс украшало несколько подвесок, среди которых была и именная - с инициалами ее возлюбленного.

Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) появился с ног до головы одетый в Dolce and Gabbana: клетчатых штанах, ботинках на грубой подошве и яркой кашемировой водолазке.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Getty Images

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