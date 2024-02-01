Первый выход после помолвки: звезда "Сплетницы" Эд Вествик посетил вечеринку с невестой

Звезда популярного сериала "Сплетница" Эд Вествик вышел в свет со своей невестой - актрисой Эми Джексон. 31 января пара посетила вечеринку Vanity Fair EE Rising Star Party, которая состоялась в Лондоне.

Пара позировала фотографам в элегантных вечерних образах. На Эде был лук, включающий длинное пальто, брюки со стрелками и рубашку. Также актер надел бархатные туфли на шнурках.

Эми отдала предпочтение эффектному черному платье с глубоким декольте и тонкими бретельками крест-накрест, которое дополняли высокие перчатки. Также актриса дополнила образ гламурными туфлями от известного обувного бренда Amina Muaddi и лаконичным крестиком на шее.

Эд Вествик и Эми Джексон / Фото: Getty Images

Это было первое появление пары на публике после романтичной помолвки. Буквально несколько дней тому назад Эд Вествик на высоте трех тысяч метров в Швейцарии сделал предложение Эми.

Эд Вествик и Эми Джексон / Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик и Эми Джексон / Фото: instagram.com/edwestwick

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