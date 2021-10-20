Первый выход после родов: Галь Гадот появилась на красной дорожке в платье Saint Laurent

Первый выход после родов: Галь Гадот появилась на красной дорожке в платье Saint Laurent

Звезда выглядела потрясающе и уже вернула себе прежнюю форму.

Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот недавно стала мамой в третий раз. Теперь у актрисы три дочери: Альма, Майя и малышка Даниэла. О радостном событии она рассказала в Instagram.

Некоторое время после родов Галь не появлялась на публике, но во вторник, 19 октября, наконец-то вышла на красную дорожку. Актриса стала гостьей церемонии издания ELLE - Women in Hollywood. Это мероприятие проводилось уже в 27-й раз в Лос-Анджелесе.

Перед камерами Галь появилась в однотонном свободном платье цвета фуксии от бренда Saint Laurent и украшениях Tiffany & Co. Платье было простого фасона с американской проймой, но на шее его украшал крупный черный цветок.

Галь Гадот / Associated Press

Дополнили этот образ черные босоножки на каблуке.

Галь Гадот / Associated Press

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