Первый выход после родов: Линдсей Лохан на премьере мюзикла "Дрянные девчонки" в Нью-Йорке

Появление звезды на презентации стало сюрпризом.
Актриса Линдсей Лохан, которая в июле 2023 года впервые стала матерью, появилась на нью-йоркской премьере мюзикла "Дрянные девчонки", снятого по мотивам культового одноименного фильма 2004 года с Лохан и Рейчел Макадамс в главной роли.
На красной дорожке актриса блистала в черном платье от бренда Alexandre Vauthier, у которого были длинные рукава и разрез на юбке с драпировкой.
Но главным украшением наряда стали вырезы на талии, которые украшал пояс с серебристыми камнями.
Образ Линдсей дополнила бархатным клатчем, туфлями на ремешках, а также ярким макияжем с накладными ресницами. Волосы она уложила в роскошную голливудскую волну, а в ушах у нее были длинные серьги.
Появление актрисы на мероприятии стало сюрпризом, поскольку в последнее время она очень редко выходит в свет, предпочитая тихую семейную жизнь с сыном Луаем и мужем - арабским финансистом Бандером Шаммаса, за которого вышла замуж в 2022 году в свой день рождения.
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