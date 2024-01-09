Первый выход после родов: Линдсей Лохан на премьере мюзикла "Дрянные девчонки" в Нью-Йорке

Актриса Линдсей Лохан, которая в июле 2023 года впервые стала матерью, появилась на нью-йоркской премьере мюзикла "Дрянные девчонки", снятого по мотивам культового одноименного фильма 2004 года с Лохан и Рейчел Макадамс в главной роли.

На красной дорожке актриса блистала в черном платье от бренда Alexandre Vauthier, у которого были длинные рукава и разрез на юбке с драпировкой.

Но главным украшением наряда стали вырезы на талии, которые украшал пояс с серебристыми камнями.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

Образ Линдсей дополнила бархатным клатчем, туфлями на ремешках, а также ярким макияжем с накладными ресницами. Волосы она уложила в роскошную голливудскую волну, а в ушах у нее были длинные серьги.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

Появление актрисы на мероприятии стало сюрпризом, поскольку в последнее время она очень редко выходит в свет, предпочитая тихую семейную жизнь с сыном Луаем и мужем - арабским финансистом Бандером Шаммаса, за которого вышла замуж в 2022 году в свой день рождения.

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