Первый выход после роскошной свадьбы: олимпийская чемпионка Федерика Пеллегрини вышла на красную дорожку

Венецианский кинофестиваль посещают не только звезды кино, но также известные модели, блогеры и даже спортсмены. Так, вчера, 4 сентября, на красной дорожке перед премьерой фильма "Кит" появилась Федерика Пеллегрини - итальянская пловчиха, олимпийская чемпионка 2008 года.

Федерика Пеллегрини / Фото: Getty Images

Для мероприятия звезда спорта выбрала платье без бретелек и с декольте-сердцем. Платье было выполнено в черном цвете и имело также высокий разрез. Образ она дополнила босоножками и клатчем.

Этот выход на публику стал первым светским появлением спортсменки после роскошной свадьбы с Маттео Джунти. Напомним, церемония венчания состоялась в Венеции, в церкви Сан-Заккария, в кругу самых близких. На невесте было белоснежное платье от молодого венецианского стилиста Николя Кавалло.

Федерика Пеллегрини / Фото: Getty Images

Федерика Пеллегрини / Фото: Getty Images

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