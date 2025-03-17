Новый выход после рождения ребенка: Генри Кавилла заметили с возлюбленной на скачках

Актер Генри Кавилл, известный многим по сериалу "Ведьмак" и фильму "Супермен", уже несколько лет в отношениях с продюсером и вице-президентом Vertigo Entertainment Натали Вискузо.

На прошлой неделе пара посетила вместе четвертый день "Золотого кубка" Челтнемского фестиваля на ипподроме Челтнема в Лондоне. В тот день они они выглядели стильно и впервые за длительное время появились вместе.

Генри надел клетчатый костюм тройку с галстуком и рубашкой. также он дополнил лук картузом. Натали же выбрала свободный наряд молочного оттенка, который дополнила шляпой, длинным шарфом и роскошными локонами.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / Фото: Getty Images

Мероприятие также посетила Зара Тиндалл - дочь принцессы Анны и внучка покойной королевы Елизаветы II. Она сфотографировалась вместе Генри и Натали.

Генри Кавилл, Натали Вискузо и Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, что у Генри и Натали недавно родился ребенок. О пополнении стало известно благодаря папарацци, заснявшим пару с коляской в Австралии, где Кавилл готовился к съемкам фильма "Вольтрон". Пол, имя и дата рождения ребенка пока неизвестны. Ранее, когда Натали была еще беременна, пару несколько раз видели вместе. Тогда живот женщины был уже заметен под одеждой.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / Фото: Getty Images

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