Первый выход после скандала с сыном: папарацци подловили Викторию и Дэвида Бекхэм во время Недели моды в Париже

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Виктория и Дэвид Бекхэм впервые вышли в свет после недавнего скандала с их сыном Бруклином. Супруги появились на показе Haute Couture весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Папарацци засняли, как они после завершения шоу шли по красной дорожке.

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Викки была одета в черный наряд с высокой горловиной, длинными рукавами с разрезами и высоким разрезом на юбке. Аутфит она дополнила черными босоножками и черной лакированной сумкой с крокодильим тиснением. У дизайнера была укладка с локонами, легкий макияж и темно-коричневый маникюр. Руку она украсила браслетом.

На Дэвиде был костюм графитового оттенка, белая рубашка, темный платок-паше в нагрудном кармане, черный галстук и черные туфли с кисточками.

Позади Виктории и Дэвида шли их сыновья со своими девушками — Ромео с Ким Тернбулл и Круз с Джеки Апостел, а также их дочь Харпер.

Напомним, ходят слухи, что Бруклин Бекхэм планирует написать откровенную книгу, похожую на ту, которую в январе 2023 года издал британский принц Гарри.