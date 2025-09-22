Первый выход после свадьбы: актриса Хлоя Грейс Морец появилась на публике

Хлоя Грейс Морец / © Getty Images

Реклама

Американская актриса Хлоя Грейс Морец впервые вышла на публику после своей свадьбы с Кэтрин Хариссон. Ее сфотографировали в Нью-Йорке у здания NBC Studios.

Одета 28-летняя девушка была в оверсайз костюм от Louis Vuitton серого цвета, который включал жакет и креативные брюки с «обманкой», ведь нижняя часть штанин была как-будто из штанной подкладки, а также имела вывернутые швы. Также Хлоя надела черный топ, белые туфли и завершила образ лаконичными макияжем и укладкой.

Хлоя Грейс Морец / © Getty Images

Свадебный наряд актрисы также был создан брендом Louis Vuitton, с которым она сотрудничает на протяжении многих лет. Хлоя надела в день свадьбы несколько образов, но главное платье было голубым и сшито по индивидуальному заказу креативным директором Модного дома Николя Жескьером.

Реклама

Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец