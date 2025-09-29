Первый выход после "свадьбы": Александра Грант и Киану Ривз появились вместе на мероприятии

Александра Грант и Киану Ривз / © Associated Press

Недавно начали распространяться слухи о том, что звезда фильмов «Матрица» — актер Киану Ривз — женился на своей девушке художнице Александре Грант. Резонанс был настолько большим, что Сети даже начали появляться сгенерированные штучным интеллектом картинки фанатов, на которых была как будто свадьба знаменитостей.

Слухи долетели и до самого Ривза и Грант, поэтому художница сделала официальное заявление и сказала, что все это неправда и они тайно не женились.

Александра Грант и Киану Ривз

«Это настоящее фото. Не помолвочное и не сделанное нейросетью объявление о свадьбе… просто поцелуй! (Хотя, возможно, момент прямо до или сразу после него… судя по слегка забавным выражениям на наших лицах!) Мы были в Роден Кратере, и Киану с Гардом только что закончили брать интервью у Джеймса Таррелла для Visionaries. Я делюсь им здесь, чтобы поблагодарить всех за поздравления с нашей свадьбой. Но мы не женились. Хорошие новости сейчас всем нужны, но, увы, это все равно фейк, так что будьте осторожны! А вот немного настоящего счастья», — написала Александра.

Спустя несколько дней после всей этой истории пара вышла вместе на публику. Они посетили премьеру бродвейской постановки «В ожидании Годо» в театре «Хадсон» в Нью-Йорке.

Александра надела лаконичное черное платье со шлейфом, которое дополнила множеством браслетов и колье, а также сделала макияж с яркой помадой и румянами. Ривз же носил графитовый пиджак и серые полосатые брюки. Также на актере были ботинки, рубашка и галстук.

Александра Грант и Киану Ривз / © Associated Press

60-летний Киану Ривз и Александра Грант встречаются с 2018 года. Пара долгое время скрывала свои отношения. Сейчас они иногда появляются на публике вместе.