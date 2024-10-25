Первый выход после свадьбы: Лана Дель Рей появилась на публике в белом платье и шубе

Совсем недавно певица Лана Дель Рей тайно вышла замуж за Джереми Дюфрена, который работает не в сфере шоу-бизнеса, а проводит людям экскурсии по местам обитания аллигаторов. Свадьба прошла в Луизиане и перед ней артистка очень заметно похудела.

В четверг, 24 августа, в Лос-Анджелесе состоялось вручение модной премии InStyle Imagemaker, на котором появилась и Лана, однако новоиспеченного мужа с собой она не взяла.

Певица выглядела очень счастливой и выбрала для этого мероприятия гламурное платье от Valentino из круизной коллекции 2025. У него было глубокое декольте, рукава до локтя, прозрачные вставки и аппликация стразами. Образ она дополнила норковой шубой, ярким макияжем и серьгами с камеями.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила Кристен Стюарт надев брючный костюм от Chanel, застегнув только одну пуговицу на жакете, и Крисси Тейген в соблазнительном платье от Tom Ford из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.

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