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Первый выход после свадьбы: модель София Ричи посетила показ Chanel с мужем

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
82
Время на прочтение
1 мин
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Первый выход после свадьбы: модель София Ричи посетила показ Chanel с мужем

София Ричи / Фото: Getty Images

У девушки был очень милый образ, а то, как она его собирала, показала в соцсети.

Совсем недавно 24-летняя американская модель София Ричи - дочь певца Лайонела Ричи - вышла замуж. Избранником девушки стал 30-летний музыкальный продюсер Эллиот Грейндж.

9 мая пара молодоженов впервые вышла в свет после своего роскошного праздника, который проводился во Франции. София и Эллиот посетили показ круизной коллекции Chanel, что демонстрировалась публике в Лос-Анджелесе.

София надела для мероприятия белый твидовый ансамбль - жакет с цветными перьями и серебристыми пуговицами, а также мини-шорты с кружевом.

София Ричи / © Getty Images
София Ричи / Фото: Getty Images

Лук девушки дополнили золотые серьги в виде логотипов Chanel, микросумка со стразами и черно-белые туфли с Т-образными ремешками. Эллиот был менее гламурным, чем его знаменитая жена, поскольку отдал предпочтение костюму, джемперу и белым кедам.

София Ричи и ее муж Эллиот Грейндж / © Getty Images
София Ричи и ее муж Эллиот Грейндж / Фото: Getty Images

Как она собиралась на мероприятие, София показала поклонникам в TikTok.

@sofiarichiegrainge

and we’re off!

♬ original sound - Sofia Richie Grainge

Напомним, во время свадьбы София также была в образе от Chanel. Бренд создал для нее платье с американской проймой и высокой горловиной, полностью расшитое бисером.

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Дата публикации
Просмотры
82
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