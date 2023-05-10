Первый выход после свадьбы: модель София Ричи посетила показ Chanel с мужем

У девушки был очень милый образ, а то, как она его собирала, показала в соцсети.

Совсем недавно 24-летняя американская модель София Ричи - дочь певца Лайонела Ричи - вышла замуж. Избранником девушки стал 30-летний музыкальный продюсер Эллиот Грейндж.

9 мая пара молодоженов впервые вышла в свет после своего роскошного праздника, который проводился во Франции. София и Эллиот посетили показ круизной коллекции Chanel, что демонстрировалась публике в Лос-Анджелесе.

София надела для мероприятия белый твидовый ансамбль - жакет с цветными перьями и серебристыми пуговицами, а также мини-шорты с кружевом.

София Ричи / Фото: Getty Images

Лук девушки дополнили золотые серьги в виде логотипов Chanel, микросумка со стразами и черно-белые туфли с Т-образными ремешками. Эллиот был менее гламурным, чем его знаменитая жена, поскольку отдал предпочтение костюму, джемперу и белым кедам.

София Ричи и ее муж Эллиот Грейндж / Фото: Getty Images

Как она собиралась на мероприятие, София показала поклонникам в TikTok.

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