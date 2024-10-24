Первый выход с животом: Дженнифер Лоуренс появилась на мероприятии после объявления о беременности

Актриса немного изменила имидж, но осталась верной любимому бренду одежды.
Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс впервые вышла в свет после объявления о второй беременности. 34-летняя актриса посетила премьеру документального фильма Zurwaski v Texas в Голливуде.
Для этого мероприятия она выбрала лаконичный наряд от Модного дома Dior с, которым давно сотрудничает. Это было белое платье с пуговицами, асимметричной линией плеч и тонким черным ремнем, который подчеркивал ее уже заметно округлившийся живот.
Образ она дополнила в этот раз черными сатиновыми туфлями на низком каблуке, а также новой прической - Дженнифер появилась с челкой.
Напомним, Дженнифер и ее супруг, искусствовед и арт-агент Кук Марони, начали встречаться в 2018 году. Осенью 2019 года они сыграли роскошную свадьбу, а спустя три года на свет появился их сын Сай. Пару часто фотографируют папарацци в Нью-Йорке во время прогулок.
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