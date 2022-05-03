Первый выход в качестве супругов: Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц появились на Met Gala 2022

Молодожены Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц впервые появились на публике после своей свадьбы, которая состоялась в прошлом месяце.
Супруги посетили Бал Института костюма, прошедший минувшей ночью в Нью-Йорке. 27-летняя Никола была в розовом и достаточно откровенном шифоновом платье от Valentino (кстати, от этого же Модного дома у девушки было и свадебное платье), а ее муж надел молочно-белый костюм, рубашку в тон, которую расстегнул, и белые кроссовки.
Это первое появление пары на светском мероприятии в качестве мужа и жены.
В прошлом году на балу Met Gala 2021 Никола также блистала в розовом платье от Valentino. Наряд был расшит мелкими сверкающими камнями, с ним в комплекте шли высокие перчатки, также Никола надела серьги-висюльки, очевидно, с бриллиантами. Бруклин тогда был одет в классический черный костюм.
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