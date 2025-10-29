ТСН в социальных сетях

81
1 мин

Первый выход в свет после помолвки: брат Билли Айлиш появился на премьере с невестой

Всего месяц тому назад они обручились.

Юлия Каранковская
Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / © Associated Press

Брат Билли Айлиш 28-летний Финнеас О’Коннелл вышел в свет со своей возлюбленной 29-летней Клаудией Сулевски. Пара посетила вместе премьеру фильма «Я люблю Лос-Анджелес» и вышла на фотоколл.

Финнеас, который певец и мультиинструменталист, надел на мероприятие простой и лаконичный наряд, в котором сочетал куртку и широкие джинсы, а вот Клаудия надела длинное синее трикотажное платье и несколько украшений.

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / © Associated Press

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / © Associated Press

Финнеас и Клаудия встречаются с 2018 года, а в сентябре 2025-го они объявили о помолвке. Музыкант подарил девушке красивое кольцо с бриллиантом на закате, а фотографиями трогательного момента они поделились в Instagram.

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / фото: instagram.com/claudiasulewski

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / фото: instagram.com/claudiasulewski

Ее кольцо украшено 6-каратным старинным бриллиантом огранки «кушон» и его ориентировочная стоимость составляет около 670 000 долларов США. Антикварные бриллианты или бриллианты «старой огранки» обычно стоят дороже современных благодаря своей редкости, уникальности и истории.

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / фото: instagram.com/claudiasulewski

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / фото: instagram.com/claudiasulewski

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / фото: instagram.com/claudiasulewski

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / фото: instagram.com/claudiasulewski

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / фото: instagram.com/claudiasulewski

Финнеас О’Коннелл и Клаудия Сулевски / фото: instagram.com/claudiasulewski

