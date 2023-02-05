Первый выход в свет после рождения ребенка: Пэрис Хилтон и ее муж посетили гала-концерт

В преддверии 65-й церемонии "Грэмми", которая должна состоятся сегодня, 5 февраля, вчера в Лос-Анджелесе прошел традиционный гала-концерт Pre-Grammy Gala, который собрал на красной дорожке знаменитостей.

Одной из гостей мероприятия стала эффектная блондинка Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум. Пара позировала перед камерами улыбаясь и традиционны немного обнявшись.

Пэрис надела элегантное черное платье от Celine расшитое пайетками. У наряда была опущенная линия плеча, отворот и высокий разрез на юбке, который открывал стройные ноги звезды.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Образ она дополнила высокой прической с прядками, нежным макияжем, бриллиантовыми украшениями и гламурным клатчем от Jimmy Choo, который украшала застежка-бант. Картер надел темно-синий пиджак с атласным лацканом, черные брюки со стрелками, рубашку и галстук-бабочку.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Напомним, что в январе стало известно, что с помощью суррогатной матери у пары родился сын. Как назвали малыша пока неизвестно.

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