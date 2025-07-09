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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
575
Время на прочтение
1 мин

Первый выход в свет после свадьбы: Лорен Санчес в черном платье-пальто появилась на показе Balenciaga

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса в образе total black впервые появилась на публике после своей роскошной свадьбы.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лорен Санчес Безос

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Лорен Санчес Безос дебютировала на Неделе высокой моды в Париже. Она посетила показ Модного дома Balenciaga. Бренд представил коллекцию Haute Couture осень-зима 2025–2026.

Жена миллиардера надела на фэшн-событие черное платье-пальто приталенного силуэта от Balenciaga с воротником-стойкой и черными пуговицами, которое прекрасно подчеркнуло ее тонкую талию.

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Аутфит Санчес дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала прическу "Мальвина", украсив волосы сзади черным бантом, сделала макияж с глянцевым блеском на губах и молочный маникюр.

На лицо Лорен надела черные солнцезащитные очки, уши украсила большими бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а на руке красовалось кольцо с огромным бриллиантом. В руке она держала стакан.

Напомним, Лорен Санчес Безос выбрала на свою свадьбу белое платье из итальянского кружева от Dolce & Gabbana.

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Дата публикации
Количество просмотров
575
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