Первый выход в свет после свадьбы: Лорен Санчес в черном платье-пальто появилась на показе Balenciaga

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

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Лорен Санчес Безос дебютировала на Неделе высокой моды в Париже. Она посетила показ Модного дома Balenciaga. Бренд представил коллекцию Haute Couture осень-зима 2025–2026.

Жена миллиардера надела на фэшн-событие черное платье-пальто приталенного силуэта от Balenciaga с воротником-стойкой и черными пуговицами, которое прекрасно подчеркнуло ее тонкую талию.

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Аутфит Санчес дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала прическу "Мальвина", украсив волосы сзади черным бантом, сделала макияж с глянцевым блеском на губах и молочный маникюр.

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На лицо Лорен надела черные солнцезащитные очки, уши украсила большими бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а на руке красовалось кольцо с огромным бриллиантом. В руке она держала стакан.

Напомним, Лорен Санчес Безос выбрала на свою свадьбу белое платье из итальянского кружева от Dolce & Gabbana.