Первый выход в свет: Приянка Чопра и Ник Джонас появились на публике с дочерью

Малышка очень похожа на своего знаменитого отца.

Американская поп-группа Jonas Brothers получили знаковую награду - звезду на Аллее славы в Голливуде. Поддержать артистов пришли их жены с детьми.

В центре внимания в этот важный момент была все же только жена Ника Джонаса - киноактриса и бывшая модель Приянка Чопра, которая которая во время церемонии держала на коленях годовалую дочь Малти Мари.

Это был первый раз, когда влюбленные показали лицо своей девочки на публичном мероприятии.

Приянка Чопраи Малти / Фото: Associated Press

Приянка надела коричневое обтягивающее платье и массивные коричневые украшения, а вот дочь одела в милый твидовый костюм пастельного оттенка, который дополнила белая блузка и бант на голове.

Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press

Напомним, что Малти Мари родилась в январе 2022 года при помощи суррогатной матери, но преждевременно и пробыла некоторое время в отделении интенсивной терапии.

Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press

Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press

Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press

Читайте также: