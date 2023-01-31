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Первый выход в свет: Приянка Чопра и Ник Джонас появились на публике с дочерью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
41
Время на прочтение
1 мин
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Первый выход в свет: Приянка Чопра и Ник Джонас появились на публике с дочерью

Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press

Малышка очень похожа на своего знаменитого отца.

Американская поп-группа Jonas Brothers получили знаковую награду - звезду на Аллее славы в Голливуде. Поддержать артистов пришли их жены с детьми.

В центре внимания в этот важный момент была все же только жена Ника Джонаса - киноактриса и бывшая модель Приянка Чопра, которая которая во время церемонии держала на коленях годовалую дочь Малти Мари

Это был первый раз, когда влюбленные показали лицо своей девочки на публичном мероприятии.

Приянка Чопраи Малти / © Associated Press
Приянка Чопраи Малти / Фото: Associated Press

Приянка надела коричневое обтягивающее платье и массивные коричневые украшения, а вот дочь одела в милый твидовый костюм пастельного оттенка, который дополнила белая блузка и бант на голове.

Приянка Чопра и Малти / © Associated Press
Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press

Напомним, что Малти Мари родилась в январе 2022 года при помощи суррогатной матери, но преждевременно и пробыла некоторое время в отделении интенсивной терапии.

Приянка Чопра и Малти / © Associated Press
Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press
Приянка Чопра и Малти / © Associated Press
Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press
Приянка Чопра и Малти / © Associated Press
Приянка Чопра и Малти / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
41
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