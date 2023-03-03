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Первый выход вместе: Бьянка Балти с 16-летней дочерью Матильдой посетили модное шоу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
51
Время на прочтение
1 мин
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Первый выход вместе: Бьянка Балти с 16-летней дочерью Матильдой посетили модное шоу

Бьянка Балти с дочерью Матильдой / Фото: Getty Images

Итальянская модель Бьянка Балти вместе с 16-летней дочерью Матильдой пришла на модный показ бренда Off-White во время Миланской недели моды.

И мама, и дочь были одеты в наряды от бренда. Бьянка была в черном наряде со шнуровкой на груди и поясом на талии, к которому подобрала синие мюли на каблуках интересной формы. Ее дочь Матильда была в синем миниатюрном платье с высокой горловиной тоже от Off-White и обута в сине-белые кроссовки.

Бьянка Балти с дочерью Матильдой / © Getty Images
Бьянка Балти с дочерью Матильдой / Фото: Getty Images

Бьянка собрала волосы в пучок и сделала практически макияж без макияжа, а на голове у нее были солнцезащитные очки. А ее дочь была с распущенными волосами, она подчеркнула глаза синим карандашом, а губы тоже подвела и накрасила помадой.

У себя в блоге в Instagram Бьянка Балти разместила несколько фотографий и сторис с мероприятия, на которых образы девушек можно рассмотреть подробнее.

(листайте фото вправо)

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