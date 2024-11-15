Перья, блестки и роскошные аппликации: необычные костюмы на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024"

В Мексика стартовал конкурс красоты "Мисс Вселенная", на котором в этом году Украину представляет 20-летняя модель из Одессы Алина Пономаренко.

73-й конкурс красоты "Мисс Вселенная" проходит на Arena CDMX в Мехико. Традиционно для этого шоу в день его торжественного открытия состоялся конкурс купальников и показ национальных костюмов.

Шоу национальных костюмов - это то, что позволяет девушкам без слов рассказать о своей стране, показать ее культуру и особенности. Поэтому предлагаем взглянуть на необычные костюмы, которые продемонстрировали конкурсантки на конкурсе красоты в этом году.

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Getty Images

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Getty Images

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Getty Images

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Associated Press

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